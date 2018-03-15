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У Добропіллі через вибух гранати в квартирі загинув чоловік

На момент вибуху в приміщенні перебував 23-річний власник і його колишня дружина. Жінка отримала травми
У місті Добропілля Донецької області в квартирі житлового будинку через вибух гранати загинув чоловік.
У Добропіллі через вибух гранати в квартирі загинув чоловік Фото: unian.ua

Про це повідомляється на сайті поліції Донецької області.

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що почула в сусідній квартирі вибух.

"Встановлено, що на момент вибуху в квартирі перебував 23-річний власник будинку та його колишня дружина. Чоловік загинув. 30-річна жінка, мати трьох дітей, отримала тілесні ушкодження і була доставлена в лікарню для медичного огляду (без госпіталізації)", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що вибуховий предмет загиблий купив у місцевого жителя. Зараз підозрюваного затримали.

Відкрито кримінальні провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 115 з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

За даними поліції, з початку року в Донецькій області в результаті поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали вісім осіб, з них двоє загинули, шестеро отримали поранення.

Внаслідок вибуху гранати, який стався у Кіровському районі окупованого Донецька 9 березня, загинула киянка 1979 року народження.

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15 03 2018 23:24
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