У Добропіллі через вибух гранати в квартирі загинув чоловік
Про це повідомляється на сайті поліції Донецької області.
До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що почула в сусідній квартирі вибух.
"Встановлено, що на момент вибуху в квартирі перебував 23-річний власник будинку та його колишня дружина. Чоловік загинув. 30-річна жінка, мати трьох дітей, отримала тілесні ушкодження і була доставлена в лікарню для медичного огляду (без госпіталізації)", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що вибуховий предмет загиблий купив у місцевого жителя. Зараз підозрюваного затримали.
Відкрито кримінальні провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 115 з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу.
Триває досудове розслідування.
За даними поліції, з початку року в Донецькій області в результаті поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали вісім осіб, з них двоє загинули, шестеро отримали поранення.
Внаслідок вибуху гранати, який стався у Кіровському районі окупованого Донецька 9 березня, загинула киянка 1979 року народження.
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