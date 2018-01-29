У додатку для фітнес-трекінгу знайшли розташування військових баз США

Фітнес-додаток, яким користувалися американські та французькі військові в Афганістані, Іраку, Нігерії та Сирії, вказував на точне розміщення їхніх баз.

Про це повідомляє BFMTV.

"Фітнес-додаток та його геолокаційна система дозволяють публічно поширювати дані про розміщення баз американських солдатів та їхніх союзників, інші дані обмеженого доступу, що стосуються баз в Афганістані, Іраку та Сирії", - повідомив один з користувачів Twitter, спостережливість якого допомогла виявити недолік програми.

Як зазначається, через систему геолокації фітнес-додатка місця розміщення деяких баз можуть стати відомі групам бойовиків. Крім того, на карті програми, створеній на базі Strava Labs, зображені дороги поблизу баз.

Під час розслідування з'ясувалося, що фітнес-прилади, які фіксували переміщення, військові брали з собою на бойові завдання.

Міністерство оборони США заявило, що "оцінює" ситуацію.

"Нещодавнє розкриття даних підкреслює важливість підвищення обізнаності про різні ситуації, коли військовий персонал передає особисті дані", - сказали у Пентагоні.

За результатами вивчення ситуації в Пентагоні обіцяють розробити у разі потреби додаткові інструкції або правила, щоб гарантувати безпеку працівників відомств на території країни та за кордоном.