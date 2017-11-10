У Докучаєвську в руках у підлітка вибухнула граната

У непідконтрольному силам АТО Докучаєвську в руках у 16-річного підлітка розірвалася граната.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ).

Як зазначили в місії, інцидент стався у вівторок, 10 жовтня, в одному із житлових будинків. Підліток тримав у руках раніше знайдену ним гранату, яка вибухнула.

Потерпілого було госпіталізовано до однієї з лікарень на непідконтрольній території, йому була екстрено зроблена операція. Юнак дістав осколкові поранення ніг, голови та лівого вуха. Після операції він спілкувався зі спостерігачами місії, його стан оцінюється як стабільний.

Як раніше повідомлялося, у Харкові хлопець, який повернувся з АТО, підірвав себе гранатою.