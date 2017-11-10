CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ непідконтрольному силам АТО Докучаєвську в руках у 16-річного підлітка розірвалася граната.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Докучаєвську в руках у підлітка вибухнула граната
Він дістав поранення ніг і голови
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ).
Як зазначили в місії, інцидент стався у вівторок, 10 жовтня, в одному із житлових будинків. Підліток тримав у руках раніше знайдену ним гранату, яка вибухнула.
Потерпілого було госпіталізовано до однієї з лікарень на непідконтрольній території, йому була екстрено зроблена операція. Юнак дістав осколкові поранення ніг, голови та лівого вуха. Після операції він спілкувався зі спостерігачами місії, його стан оцінюється як стабільний.
Як раніше повідомлялося, у Харкові хлопець, який повернувся з АТО, підірвав себе гранатою.
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11 10 2017 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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