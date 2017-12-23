У "Документі" розповіли, коли вирішать проблему закордонних паспортів
За словами прес-секретаря ДП "Документ" Володимира Поліщук, нове обладнання для поліграфкомбінату "Україна" надійде найближчим часом. Це дасть змогу вдвічі збільшити обсяги друку закордонних паспортів до середини січня 2018 року, пише "Інтерфакс-Україна".
"Нове обладнання для поліграфкомбінату вже за кілька днів прибуде з Нідерландів в Україну, тиждень-два піде на його налагодження. Прогнозується, що вже в середині січня друкувати паспорти для виїзду за кордон стануть принаймні вдвічі більше", – зазначив Поліщук.
Він додав, що збільшення обсягів видачі документів вирішуватимуть також шляхом розширення мережі Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Зокрема, наступного року планується відкриття таких центрів у Вінниці, Полтаві, Луцьку та Запоріжжі.
Нагадаємо, на Поліграфкомбінаті "Україна" планують запустити у січні 2018 року додаткову лінію персоналізації паспортів для пришвидшення вироблення біометричних закордонних документів українцям.
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