Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У "Документі" розповіли, коли вирішать проблему закордонних паспортів

Нове обладнання для поліграфкомбінату "Україна" надійде найближчим часом
Повністю вирішити проблему з видачею громадянам України документів для виїзду за кордон можливо навесні 2018 року.
У "Документі" розповіли, коли вирішать проблему закордонних паспортів Фото:bagnet.org

За словами прес-секретаря ДП "Документ" Володимира Поліщук, нове обладнання для поліграфкомбінату "Україна" надійде найближчим часом. Це дасть змогу вдвічі збільшити обсяги друку закордонних паспортів до середини січня 2018 року, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нове обладнання для поліграфкомбінату вже за кілька днів прибуде з Нідерландів в Україну, тиждень-два піде на його налагодження. Прогнозується, що вже в середині січня друкувати паспорти для виїзду за кордон стануть принаймні вдвічі більше", – зазначив Поліщук.

Він додав, що збільшення обсягів видачі документів вирішуватимуть також шляхом розширення мережі Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Зокрема, наступного року планується відкриття таких центрів у Вінниці, Полтаві, Луцьку та Запоріжжі.

Нагадаємо, на Поліграфкомбінаті "Україна" планують запустити у січні 2018 року додаткову лінію персоналізації паспортів для пришвидшення вироблення біометричних закордонних документів українцям.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 12 2017 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.