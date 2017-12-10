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У Домінікані туристка з Росії загинула, висунувшись із вікна авто, - ВІДЕО (+18)

Кадри зі смертельно небезпечною поведінкою жінки зняли на камеру
У Домініканській Республіці під час відпочинку загинула 35-річна росіянка, жителька Челябінська Наталя Бородіна – під час руху авто жінка висунула тіло з вікна та зіткнулася з дорожнім знаком.
У Домінікані туристка з Росії загинула, висунувшись із вікна авто, - ВІДЕО (+18) Фото: скріншот

Інцидент трапився 10 жовтня. Під час руху автомобіля Бородіна в одних лише трусах вилізла з вікна транспортного засобу. Все, що відбувалося, на камеру знімав водій авто, пише 74.ru. Видання з посиланням на домініканські ЗМІ додає, що в авто з жінкою нібито була її подруга - громадянка України. 

Жінка під час їзди сильно вдарилася об дорожній знак верхньою частиною тіла. З численними травмами її доправили у лікарню Санта-Домінго, але врятували не змогли.

Увага, відео містить кадри, що шокують. Не варто дивитися особам, які не досягли 18-річчя.


Фото: соцмережі


Фото: соцмережі

Нагадаємо, що на Київщині юнак загинув під час спроби зробити селфі на даху потяга.

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12 10 2017 16:56
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