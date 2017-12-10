CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Домініканській Республіці під час відпочинку загинула 35-річна росіянка, жителька Челябінська Наталя Бородіна – під час руху авто жінка висунула тіло з вікна та зіткнулася з дорожнім знаком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Домінікані туристка з Росії загинула, висунувшись із вікна авто, - ВІДЕО (+18)
Кадри зі смертельно небезпечною поведінкою жінки зняли на камеру
Фото: скріншот
Інцидент трапився 10 жовтня. Під час руху автомобіля Бородіна в одних лише трусах вилізла з вікна транспортного засобу. Все, що відбувалося, на камеру знімав водій авто, пише 74.ru. Видання з посиланням на домініканські ЗМІ додає, що в авто з жінкою нібито була її подруга - громадянка України.
Жінка під час їзди сильно вдарилася об дорожній знак верхньою частиною тіла. З численними травмами її доправили у лікарню Санта-Домінго, але врятували не змогли.
Увага, відео містить кадри, що шокують. Не варто дивитися особам, які не досягли 18-річчя.
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Нагадаємо, що на Київщині юнак загинув під час спроби зробити селфі на даху потяга.
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12 10 2017 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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