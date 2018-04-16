ПОЛІТИКА НОВИНИПоліція Донецької області з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецькій області більш ніж 2 тисячам бойовиків оголосили про підозру з 2015 року
Вилучено 7,5 тисячі гранат та понад 650 кг вибухових речовин
Фото: з вільних джерел
Про це інформує прес-служба обласної поліції.
Повідомляється, що за цей час підрозділи карного розшуку розкрили понад 32 тисячі злочинів. За словами поліцейських, оперативники ліквідували 38 організованих злочинних угруповань.
"Вилучено понад 600 одиниць вогнепальної зброї, понад 1 млн. патронів, 7,5 тисячі гранат, 64 РПГ, а також більш ніж 650 кг вибухових речовин", - відзначають у поліції.
Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська, ігноруючи режим повного припинення вогню, здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України.
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