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У Донецькій області більш ніж 2 тисячам бойовиків оголосили про підозру з 2015 року

Вилучено 7,5 тисячі гранат та понад 650 кг вибухових речовин
Поліція Донецької області з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.
У Донецькій області більш ніж 2 тисячам бойовиків оголосили про підозру з 2015 року Фото: з вільних джерел

Про це інформує прес-служба обласної поліції.

Повідомляється, що за цей час підрозділи карного розшуку розкрили понад 32 тисячі злочинів. За словами поліцейських, оперативники ліквідували 38 організованих злочинних угруповань.

"Вилучено понад 600 одиниць вогнепальної зброї, понад 1 млн. патронів, 7,5 тисячі гранат, 64 РПГ, а також більш ніж 650 кг вибухових речовин", - відзначають у поліції.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська, ігноруючи режим повного припинення вогню, здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України.

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16 04 2018 23:22
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