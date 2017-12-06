У Донецькій області можуть оголосити надзвичайний стан через проблеми з водопостачанням

Влада Донецької області розглядає питання про оголошення надзвичайної ситуації у регіоні через проблеми із централізованим водопостачанням у кількох населених пунктах.

Без централізованого водопостачання залишаються понад 380 тисяч людей, - повідомив у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Ситуація із водозабезпеченням області складна. На сьогодні без централізованого водопостачання 14 міст та 58 селищ – це 382 тисячі чоловік", – написав він.

Жебрівський зазначив, що для того, що поки відновити роботу насосної станції не можна, оскільки дозвіл Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню не наданий і гарантії безпеки для ремонтників немає.

"Домовилися, щоб сьогодні на місце допустили оглядову групу, яка зможе визначити обсяг руйнувань. Зараз на насосній станції працюють енергетики "Води Донбасу" – проводять дефектовку та визначають обсяги відновлювальних робіт. Буквально кілька хвилин тому у супроводі ОБСЄ до оглядових робіт долучилися й працівники ДТЕКу", – зазначив він.

Нагадаємо, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.