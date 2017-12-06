Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Донецькій області можуть оголосити надзвичайний стан через проблеми з водопостачанням

Без централізованого водопостачання залишаються понад 380 тисяч людей
Влада Донецької області розглядає питання про оголошення надзвичайної ситуації у регіоні через проблеми із централізованим водопостачанням у кількох населених пунктах.
У Донецькій області можуть оголосити надзвичайний стан через проблеми з водопостачанням Фото: ukrinform.ua

Без централізованого водопостачання залишаються понад 380 тисяч людей, - повідомив у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Ситуація із водозабезпеченням області складна. На сьогодні без централізованого водопостачання 14 міст та 58 селищ – це 382 тисячі чоловік", – написав він.

Жебрівський зазначив, що для того, що поки відновити роботу насосної станції не можна, оскільки дозвіл Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню не наданий і гарантії безпеки для ремонтників немає.

"Домовилися, щоб сьогодні на місце допустили оглядову групу, яка зможе визначити обсяг руйнувань. Зараз на насосній станції працюють енергетики "Води Донбасу" – проводять дефектовку та визначають обсяги відновлювальних робіт. Буквально кілька хвилин тому у супроводі ОБСЄ до оглядових робіт долучилися й працівники ДТЕКу", – зазначив він.

Нагадаємо, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.

Як відомо, водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2017 14:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.