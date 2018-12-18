У Донецькій області на карантин закрили 65 шкіл

З початку року в Україні на грип та ГРВІ захворіло 203 335 осіб

Через високий рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Донецькій області 65 шкіл закрили на карантин.

Зокрема, на карантин, який оголошено з 7 грудня, закрито 8 шкіл в Добропіллі, 31 школа в Краматорську, 3 школи в Вугледарі, 9 шкіл в у Волноваському районі, по одній школі в Добропільському і Александровському районах, чотири школи в Лиманському районі, та по дві школи в Великоновосілківському, Миколаївському, Мар'їнському та Слов'янському районах, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА.

З початку року в Україні на грип та ГРВІ захворіло 203 335 осіб, з них 67,3% - діти у віці до 17 років, інтенсивний показник захворюваності становить 528,2 на 100 000 населення, що на 1,8% вище епідемічного порогу.

Також, у Харківській області через грип та ГРВІ 30 шкіл повністю або частково закрито на карантин.