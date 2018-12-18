Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Донецькій області на карантин закрили 65 шкіл

З початку року в Україні на грип та ГРВІ захворіло 203 335 осіб
Через високий рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Донецькій області 65 шкіл закрили на карантин.
У Донецькій області на карантин закрили 65 шкіл Фото: ukranews.com

Зокрема, на карантин, який оголошено з 7 грудня, закрито 8 шкіл в Добропіллі, 31 школа в Краматорську, 3 школи в Вугледарі, 9 шкіл в у Волноваському районі, по одній школі в Добропільському і Александровському районах, чотири школи в Лиманському районі, та по дві школи в Великоновосілківському, Миколаївському, Мар'їнському та Слов'янському районах, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА.

З початку року в Україні на грип та ГРВІ захворіло 203 335 осіб, з них 67,3% - діти у віці до 17 років, інтенсивний показник захворюваності становить 528,2 на 100 000 населення, що на 1,8% вище епідемічного порогу.

Також, у Харківській області через грип та ГРВІ 30 шкіл повністю або частково закрито на карантин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2018 12:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.