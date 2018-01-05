У Донецькій області підірвався цивільний, – штаб ООС
Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.
"Особливий порядок, що діє в районі проведення операції Об’єднаних сил, призначений для збереження життя та здоров’я цивільних осіб. Знехтування встановлених правил призводить до тяжких наслідків. Так, сьогодні, близько 12:30 в районі населеного пункту Майорськ підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження. Потерпілий оперативно доставлений до ЦРЛ м. Бахмут де йому була надана кваліфікована медична допомога, на даний час загрози його життю немає", – йдеться в повідомленні.
За даним фактом представники Національної поліції України проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, з моменту початку дії Операції об'єднаних сил на Донбасі доступ на непідконтрольну Україні територію та в зону бойових дій обмежено.
На Донбасі сьогодні вкоротив собі віку один український військовослужбовець.
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