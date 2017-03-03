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У Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика "Оплоту"

Злочинця затримано в момент перетину одного з блокпостів Волновахи
У Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування "Оплот".
У Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика "Оплоту" Фото: ostro.org

Колишній бойовик ховався в Маріуполі, проте в момент перетину одного з блокпостів Волновахи був затриманий поліцейськими, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

47-річний житель Олександрівки Мар'їнського району Донецької області з червня по липень 2014 року ніс службу в НЗФ "Оплот", яке базувалося в Донецьку по вулиці Куйбишева. Чоловік добровільно вступив до лав бойовиків.

Отримавши форму і зброю, став охороняти телевежу. Через місяць, не отримавши обіцяних грошей і посварившись із керівництвом "військової частини", покинув місце "служби".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Нагадаємо, що Харківська прокуратура закрила кримінальні провадження проти лідера організації "Оплот" Євгена Жиліна, убитого у вересні 2016 року.

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03 03 2017 21:36
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