У Донецькій області поліція затримала охоронця "виправної колонії ДНР"
"З початком бойових дій на Донеччині, у грудні 2014 року, тоді ще 47-річний мешканець Донецька, ветеран органів внутрішніх справ України, вирішив приєднатися до терористів. Чоловік – вдівець, дітей-онуків не має.
Через своїх знайомих влаштувався на роботу на посаду "заступника начальника відділу охорони виправної колонії" у селищі Молодіжне", - повідомляє прес-служба Нацполіції.
Після того, як бойовики перестали платити йому зарплату, чоловік покинув ряди "однодумців".
Незабаром зловмисник приїхав на підконтрольну українській владі територію, щоб отримати "переселенські" гроші і заодно відвідати родичів, які проживають у Волноваському районі.
Поліцейські, які отримали оперативну інформацію, про те, що чоловік може бути причетний до незаконного збройного формування, затримали його.
Зараз йому загрожує покарання, передбачене ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше суд у Харківській області визнав винним 33-річного жителя Луганської області Ігоря Чуба за трьома статтями Кримінального кодексу і засудив його до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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