У Донецькій області поліція затримала охоронця "виправної колонії ДНР"

Йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці

У Волноваському районі Донецької області поліцейські затримали охоронця "виправної колонії ДНР".

"З початком бойових дій на Донеччині, у грудні 2014 року, тоді ще 47-річний мешканець Донецька, ветеран органів внутрішніх справ України, вирішив приєднатися до терористів. Чоловік – вдівець, дітей-онуків не має.

Через своїх знайомих влаштувався на роботу на посаду "заступника начальника відділу охорони виправної колонії" у селищі Молодіжне", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Після того, як бойовики перестали платити йому зарплату, чоловік покинув ряди "однодумців".

Незабаром зловмисник приїхав на підконтрольну українській владі територію, щоб отримати "переселенські" гроші і заодно відвідати родичів, які проживають у Волноваському районі.

Поліцейські, які отримали оперативну інформацію, про те, що чоловік може бути причетний до незаконного збройного формування, затримали його.

Зараз йому загрожує покарання, передбачене ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд у Харківській області визнав винним 33-річного жителя Луганської області Ігоря Чуба за трьома статтями Кримінального кодексу і засудив його до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.