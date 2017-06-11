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У Донецькій області відеоспостереженням забезпечать основні автомагістралі

Питання безпеки громадян обговорювалися в Маріуполі
Керівництво підконтрольної Україні території Донецької області підтримує ідею впровадження відеоспостереження не тільки на вулицях міст, а й на основних автомагістралях.
У Донецькій області відеоспостереженням забезпечать основні автомагістралі Фото: sumy.ua

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Є підтримка і голови обласної військово-цивільної адміністрації (Павла Жебрівського), і міських голів поширити відеоспостереження не тільки на вулиці міст (Донецької області), а й на основні автомагістралі", - написав він у фесбуці.

За словами Аброськіна, питання безпеки громадян обговорювалися в Маріуполі під час робочої зустрічі під керівництвом голови Нацполіції Сергія Князєва з головою Донецької ОВДА Павлом Жебрівським, мерами Маріуполя, Слов'янська, Краматорська, Бахмута і начальниками поліції сусідніх областей.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що система відеоспостереження, яку продовжують встановлювати в Києві в рамках програми "Безпечна столиця", вже довела свою ефективність.

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06 11 2017 23:25
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