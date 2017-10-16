CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ лісосмузі між селищами Майорське та Зайцеве Донецької області 34-річна жінка підірвалася на розтяжці. Її госпіталізували до лікарні Бахмута.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецькій області жінка підірвалася на розтяжці
Постраждала зійшла з дороги в лісосмугу і натрапила на розтяжку
Фото: google.com
Про це повідомляє поліція Донецької області.
"Мешканка окупованої Амвросіївки, перебуваючи біля Майорського, зійшла з дороги в лісосмугу, де підірвалася на розтяжці. В результаті вибуху жінка отримала травми тулуба та кінцівок", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками містечка Залізне поблизу Торецька Донецької області було поранено 48-річну жінку.
Бойовики в зоні проведення АТО 12 разів порушували перемир'я від початку доби 16 жовтня.
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16 10 2017 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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