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У Донецьку 20 малюків отруїлись їжею з російських "гумконвоїв"

Зі слів батьків постраждалих дітей, причиною отруєння стало неякісне дитяче харчування
Не менше 20 малюків потрапили до лікарні через отруєння дитячим харчуванням, яке прибуло в окупований Донецьк у складі "гумконвою".
У Донецьку 20 малюків отруїлись їжею з російських "гумконвоїв" Фото: з відкритих джерел

Станом на 23 липня у лікарню Вишневського (ЦКГБ №1) потрапило 20 дітей віком від 6 місяців до 1,5 року. Про це повідомив координатор ІС Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Зі слів батьків постраждалих дітей, причиною отруєння стало неякісне дитяче харчування, яке продається у торгових мережах окупованого Донецька, яке привезли з Росії у складі "гумконвою".

Нагадаємо, у Дніпрі тимчасово усунули від роботи посадових осіб у зв'язку з масовим отруєнням дітей в одному з санаторіїв Бердянська.

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24 07 2017 10:55
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