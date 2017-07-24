НОВИНИНе менше 20 малюків потрапили до лікарні через отруєння дитячим харчуванням, яке прибуло в окупований Донецьк у складі "гумконвою".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецьку 20 малюків отруїлись їжею з російських "гумконвоїв"
Зі слів батьків постраждалих дітей, причиною отруєння стало неякісне дитяче харчування
Фото: з відкритих джерел
Станом на 23 липня у лікарню Вишневського (ЦКГБ №1) потрапило 20 дітей віком від 6 місяців до 1,5 року. Про це повідомив координатор ІС Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Зі слів батьків постраждалих дітей, причиною отруєння стало неякісне дитяче харчування, яке продається у торгових мережах окупованого Донецька, яке привезли з Росії у складі "гумконвою".
Нагадаємо, у Дніпрі тимчасово усунули від роботи посадових осіб у зв'язку з масовим отруєнням дітей в одному з санаторіїв Бердянська.
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