У Донецьку більше 190 гірників піднято на поверхню з шахти ім. Засядька
За останніми даними, зараз підняті 191 з 203 заблокованих копачів. Евакуація інших триває, - повідомляє "112.ua"
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив в Facebook, що останній раз заблоковані шахтарі їли більше 12 годин тому.
Сьогодні в районі 5 ранку було знеструмлено електропідстанція шахти. Під землею опинилися заблоковані 203 гірника. Шахта була знеструмлена в результаті артобстрілу.
Зазначимо, глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.
Нагадаємо, в Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів. Відтак, у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка
В результаті обстрілів знеструмлене місто Мар'їнка на Донеччині, без світла і тепла залишилось близько 5 тисяч жителів.
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