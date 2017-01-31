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У Донецьку більше 190 гірників піднято на поверхню з шахти ім. Засядька

203 гірника були заблоковані на знеструмленій шахті
Понад 190 гірників піднято на поверхню з знеструмленій шахти ім. Засядька в окупованому Донецьку.
У Донецьку більше 190 гірників піднято на поверхню з шахти ім. Засядька Фото:112.ua

За останніми даними, зараз підняті 191 з 203 заблокованих копачів. Евакуація інших триває, - повідомляє "112.ua"

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив в Facebook, що останній раз заблоковані шахтарі їли більше 12 годин тому.

Сьогодні в районі 5 ранку було знеструмлено електропідстанція шахти. Під землею опинилися заблоковані 203 гірника. Шахта була знеструмлена в результаті артобстрілу.

Зазначимо, глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.

Нагадаємо, в Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів. Відтак, у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка

В результаті обстрілів знеструмлене місто Мар'їнка на Донеччині, без світла і тепла залишилось близько 5 тисяч жителів.

 

 

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31 01 2017 16:12
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