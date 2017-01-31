У Донецьку більше 190 гірників піднято на поверхню з шахти ім. Засядька

203 гірника були заблоковані на знеструмленій шахті

Понад 190 гірників піднято на поверхню з знеструмленій шахти ім. Засядька в окупованому Донецьку.

За останніми даними, зараз підняті 191 з 203 заблокованих копачів. Евакуація інших триває, - повідомляє "112.ua"

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив в Facebook, що останній раз заблоковані шахтарі їли більше 12 годин тому.

Сьогодні в районі 5 ранку було знеструмлено електропідстанція шахти. Під землею опинилися заблоковані 203 гірника. Шахта була знеструмлена в результаті артобстрілу.

Зазначимо, глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.

Нагадаємо, в Авдіївці під артударами наразі залишаються близько 25 тисяч місцевих жителів. Відтак, у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка