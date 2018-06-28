CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі окупованого Донецька до Дня Конституції невідомі розклеїли листівки з цитатами української Конституції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецьку до Дня Конституції розклеїли листівки з цитатами основного Закону України
На даху однієї з багатоповерхівок у Донецьку вивісили український прапор
Фото: dt.ua
Листівки з цитуванням Конституції України з’явилися біля автостанції на Критому ринку, на вулиці Університетській, на перетині бульвару Шевченка та 50-річчя СРСР, а також на перетині вулиць Ілліча та Ульянової, повідомив активіст громадської організації "Майдан Моніторинг" Віталій Овчаренко.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Конституції.
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28 06 2018 16:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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