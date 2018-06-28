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У Донецьку до Дня Конституції розклеїли листівки з цитатами основного Закону України

На даху однієї з багатоповерхівок у Донецьку вивісили український прапор
У центрі окупованого Донецька до Дня Конституції невідомі розклеїли листівки з цитатами української Конституції.
У Донецьку до Дня Конституції розклеїли листівки з цитатами основного Закону України Фото: dt.ua

Листівки з цитуванням Конституції України з’явилися біля автостанції на Критому ринку, на вулиці Університетській, на перетині бульвару Шевченка та 50-річчя СРСР, а також на перетині вулиць Ілліча та Ульянової,  повідомив активіст громадської організації "Майдан Моніторинг" Віталій Овчаренко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Конституції.

 
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28 06 2018 16:04
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