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У Донецьку область заборонили ввозити зброю

Полювання на території регіону також заборонене
Поліція Донецької області до кінця проведення антитерористичної операції обмежила ввезення будь-якої вогнепальної зброї на територію області.
У Донецьку область заборонили ввозити зброю Фото: dn.npu.gov.ua

Про це заявив голова обласного главку поліції В'ячеслав Аброськін.

"Мною було прийняте рішення у разі виявлення в людей під час перетину ними блокпостів вогнепальної зброї просити їх на певний час здавати зброю у відділення поліції. Коли ж людина відмовиться, заборонити їй подальший в'їзд", – заявив Аброськін.

За його словами, відповідне розпорядження покликане захистити жителів регіону від злочинів, які можуть бути вчинені під час застосування такої зброї.

Він також зазначив, що полювання на території регіону заборонене до закінчення проведення АТО.

Також у поліції закликали з розумінням сприймати посилені заходи безпеки і не перешкоджати співробітникам поліції.

Нагадаємо, у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.

Голова Національної поліції Сергій Князєв вважає несвоєчасним питання легалізації зброї для населення.

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08 03 2017 19:00
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