У Донецьку підірвали авто з міністром доходів і зборів так званої "ДНР", - ЗМІ
Вибухи сталися близько 8:30 недалеко від проспекту Миру в центрі міста. Місце події оточено представниками силових структур так званої "ДНР", повідомляє російський "Інтерфакс".
Про можливих постраждалих у результаті вибухів не повідомляється. Очевидці в соціальних мережах уточнюють, що було підірвано автомобіль, проте цю інформацію поки не підтверджують "правоохоронні структури" бойовиків.
За повідомленням "РІА Новости" з посиланням на власне джерело із "силових відомств", жертвою вибуху став "міністра доходів і зборів" Олександр Тимофєєв, він перебуває у критичному стані.
Онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердило факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечили, що він перебуває у критичному стані.
"Де було закладено вибуховий пристрій, ми не знаєм. З міністром щойно розмовляла, він живий здоровий", - заявила представниця "Міндоходів"
Крім того, як передають "Новости Донбасса", один з ватажків бойовиків Павло Губарєв також заявив, що Тимофєєв доставлений у важкому стані в лікарню.
Він додав, що був здійснений спрямований вибух МОН-90.
Нагадаємо, що в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.
Пожежа на складі боєприпасів у селі Новоянисоль під Маріуполем за попередніми даними могла виникнути через навмисний підпал трави на сусідньому полі.
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