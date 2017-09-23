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У Донецьку підірвали авто з міністром доходів і зборів так званої "ДНР", - ЗМІ

Чоловік перебуває в критичному стані
В окупованому Донецьку вранці в суботу, 23 вересня, пролунали два вибухи.
У Донецьку підірвали авто з міністром доходів і зборів так званої "ДНР", - ЗМІ Фото: Миротворець

Вибухи сталися близько 8:30 недалеко від проспекту Миру в центрі міста. Місце події оточено представниками силових структур так званої "ДНР", повідомляє російський "Інтерфакс".

Про можливих постраждалих у результаті вибухів не повідомляється. Очевидці в соціальних мережах уточнюють, що було підірвано автомобіль, проте цю інформацію поки не підтверджують "правоохоронні структури" бойовиків.

За повідомленням "РІА Новости" з посиланням на власне джерело із "силових відомств", жертвою вибуху став "міністра доходів і зборів" Олександр Тимофєєв, він перебуває у критичному стані.

Онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердило факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечили, що він перебуває у критичному стані.

"Де було закладено вибуховий пристрій, ми не знаєм. З міністром щойно розмовляла, він живий здоровий", - заявила представниця "Міндоходів"

Крім того, як передають "Новости Донбасса", один з ватажків бойовиків Павло Губарєв також заявив, що Тимофєєв доставлений у важкому стані в лікарню.

Він додав, що був здійснений спрямований вибух МОН-90.

Нагадаємо, що в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.

Пожежа на складі боєприпасів у селі Новоянисоль під Маріуполем за попередніми даними могла виникнути через навмисний підпал трави на сусідньому полі.

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23 09 2017 11:35
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