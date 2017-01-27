CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецьку помер так званий екс-"заступник міністра праці та соціальної політики ДНР" Сергій Третьяков.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецьку помер екс-"заступник міністра" "ДНР"
Причина смерті Сергія Третьякова не називається
printscreen
Про це інформують Новости Донбасса з посиланням на повідомлення екс-глави "ЦВК ДНР" Романа Лягіна в соцмережі.
Про смерть бойовика повідомляється також в сепаратистських групах в соцмережах.
Причина смерті Третьякова не називається.
На час смерті Сергій Третьяков працював директором департаменту торгівлі так званого "міністерства промисловості і торгівлі ДНР". У березні 2015 року він працював першим заступником міністра праці та соціальної політики ДНР".
За інформацією на сайті центру "Миротворець", Третьяков 1973 року народження, проживав у Донецьку.
Раніше повідомлялося про смерть першого ватажка терористичної організації "ЛНР" Валерія Болотова.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 01 2017 23:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: