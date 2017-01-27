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У Донецьку помер екс-"заступник міністра" "ДНР"

Причина смерті Сергія Третьякова не називається
У Донецьку помер так званий екс-"заступник міністра праці та соціальної політики ДНР" Сергій Третьяков.
У Донецьку помер екс-"заступник міністра" "ДНР" printscreen

Про це інформують Новости Донбасса з посиланням на повідомлення екс-глави "ЦВК ДНР" Романа Лягіна в соцмережі.

Про смерть бойовика повідомляється також в сепаратистських групах в соцмережах.

Причина смерті Третьякова не називається.

На час смерті Сергій Третьяков працював директором департаменту торгівлі так званого "міністерства промисловості і торгівлі ДНР". У березні 2015 року він працював першим заступником міністра праці та соціальної політики ДНР".

За інформацією на сайті центру "Миротворець", Третьяков 1973 року народження, проживав у Донецьку.

Раніше повідомлялося про смерть першого ватажка терористичної організації "ЛНР" Валерія Болотова.

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27 01 2017 23:12
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