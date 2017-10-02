Жінку, яка інформувала терористів затримали прикордонники у Донецьку

У Донецькій області прикордонники затримали жінку, яка причетна до діяльності незаконних збройних формувань на сході України.

Так, зазначається, що 31-річна мешканка Донецька прямувала з непідконтрольної території через КПВВ "Новотроїцьке", нібито для отримання соціальної допомоги в Волновасі. Під час проходження контролю на жінку спрацювала база даних правоохоронних органів, - повідомила прес-служба ДПСУ.

З'ясувалося, що вона може бути причетна до діяльності незаконних збройних формувань, при цьому активно збирає відомості про розташування підрозділів українських військових у районі проведення антитерористичної операції і займається антиукраїнською пропагандою.

На даний момент проводяться фільтраційні заходи. Планується передача громадянки співробітникам СБУ.

Раніше iPress.ua повідомляв, що співробітники Служби безпеки України вилучили комплекс спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, встановлений в одному з громадських закладів м. Краматорська Донецької області.