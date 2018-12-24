У Донецьку п'ять членів родини отруїлися газом та госпіталізовані в реанімацію

Ще троє дітей отруїлися в Горлівці

В окупованому Донецьку у квартирі житлового будинку отруїлися газом п’ятеро людей, серед них — троє дітей.

Ймовірно, родина отруїлася через несправність газової колонки, інформує Hromadske з посиланням на так зване "МНС" самоназваної "ДНР".

Усіх дітей у стані середньої важкості відправили до реанімації. Їхніх батьків також відправили до реанімації у міську лікарню Донецька.

Подачу газу через цей інцидент перекрили у всьому під’їзді 5-поверхового будинку.

Крім того, 23 грудня в окупованій Горлівці у квартирі на першому поверсі будинку троє дітей отруїлися чадним газом. Усіх їх також госпіталізували. Причина отруєння — несправність вентиляції газової колонки.

Також, у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повідомили, що розробили нові державні будівельні норми, якими забороняється розміщувати індивідуальні газові котли з відкритими та закритими камерами згорання у нових квартирах.

Нагадаємо, о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.