У Донецьку військовий автомобіль збив на смерть жінку, - штаб

Відзначається, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку

У Волноваському районі Донецької області військовий автомобіль скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона загинула.

"25 лютого близько 09:30 в районі населеного пункту Старогнатовка, Волноваського району Донецької області, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля ЗІЛ-131. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона померла", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Відзначається, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку. А також з метою з'ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено розслідування.

Нагадаємо, в результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.