У Донецьку військовий автомобіль збив на смерть жінку, - штаб
"25 лютого близько 09:30 в районі населеного пункту Старогнатовка, Волноваського району Донецької області, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля ЗІЛ-131. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона померла", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
Відзначається, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку. А також з метою з'ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено розслідування.
Нагадаємо, в результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.
Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 92 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті 12 військових ЗСУ були поранені, ще четверо - травмовані.
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