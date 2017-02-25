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У Донецьку військовий автомобіль збив на смерть жінку, - штаб

Відзначається, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку
У Волноваському районі Донецької області військовий автомобіль скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона загинула.
У Донецьку військовий автомобіль збив на смерть жінку, - штаб Фото:112.ua

"25 лютого близько 09:30 в районі населеного пункту Старогнатовка, Волноваського району Донецької області, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля ЗІЛ-131. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона померла", -  йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Відзначається, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку. А також з метою з'ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено розслідування.

Нагадаємо, в результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.

Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 92 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті 12 військових ЗСУ були поранені, ще четверо - травмовані.

 

 

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25 02 2017 14:58
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