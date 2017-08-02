Терориста "Гіві" вбили в Донецьку, - ОНОВЛЕНО

З початку російської агресії на сході він очолював підрозділ бойовиків "Сомалі". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну, - повідомляє "112 Україна" з посиланням на сепаратистське видання "ДАН".

"Гіві" загинув сьогодні о 6:12 за місцевим часом у результаті "терористичного акту". На місці події працюють місцеві "правоохоронці". Подробиці інциденту не повідомляються.

"Сьогодні о 06:12 у результаті терористичного акту загинув Герой ДНР, командир батальйону "Сомалі" полковник Михайло Толстих, відомий як "Гіві", – йдеться у повідомленні.

Оновлення: Один з ватажків так званої "ДНР" Михайло Товстих з позивним "Гіві" був підірваний у власному кабінеті в Донецьку, - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в "правоохоронних органах" "ДНР".

"У кабінеті Товстих в Донецьку стався вибух і почалася пожежа. Гіві в цей момент знаходився на робочому місці", - сказав джерело.

Фото:facebook.com/serglavrovskiy. Місце ймовірної загибелі бойовика "Гіві" в Донецьку.

У "ДНР" пообіцяли знайти і покарати вбивць "Гіві" "за законами воєнного часу".

"Цей теракт і вбивство Арсенія Павлова (Мотороли) - ланки одного ланцюга. За терактами стоять українські спецслужби, які роблять зусилля по дестабілізації ситуації в республіці. Безпосередніми виконавцями є диверсійно-розвідувальні групи", - заявило джерело агентства.

Він також заявив, що "правоохоронці ДНР" "по гарячих слідах" вийшли на ймовірних виконавців.

"Нам відомо, що це за люди. Ми їх знайдемо, і вони понесуть покарання за всією суворістю законів військового часу", - сказав співрозмовник агентства.