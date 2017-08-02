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Терориста "Гіві" вбили в Донецьку, - ОНОВЛЕНО

Бойовики повідомили, що він загинув у результаті теракту
Бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві".
Терориста "Гіві" вбили в Донецьку, - ОНОВЛЕНО Фото: 112.ua

З початку російської агресії на сході він очолював підрозділ бойовиків "Сомалі". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну, - повідомляє "112 Україна" з посиланням на сепаратистське видання "ДАН".

"Гіві" загинув сьогодні о 6:12 за місцевим часом у результаті "терористичного акту". На місці події працюють місцеві "правоохоронці". Подробиці інциденту не повідомляються.

"Сьогодні о 06:12 у результаті терористичного акту загинув Герой ДНР, командир батальйону "Сомалі" полковник Михайло Толстих, відомий як "Гіві", – йдеться у повідомленні.

Оновлення: Один з ватажків так званої "ДНР" Михайло Товстих з позивним "Гіві" був підірваний у власному кабінеті в Донецьку, - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в "правоохоронних органах" "ДНР".

"У кабінеті Товстих в Донецьку стався вибух і почалася пожежа. Гіві в цей момент знаходився на робочому місці", - сказав джерело.

Фото:facebook.com/serglavrovskiy. Місце ймовірної загибелі бойовика "Гіві" в Донецьку.

У "ДНР" пообіцяли знайти і покарати вбивць "Гіві" "за законами воєнного часу".

"Цей теракт і вбивство Арсенія Павлова (Мотороли) - ланки одного ланцюга. За терактами стоять українські спецслужби, які роблять зусилля по дестабілізації ситуації в республіці. Безпосередніми виконавцями є диверсійно-розвідувальні групи", - заявило джерело агентства.

Він також заявив, що "правоохоронці ДНР" "по гарячих слідах" вийшли на ймовірних виконавців.
 

"Нам відомо, що це за люди. Ми їх знайдемо, і вони понесуть покарання за всією суворістю законів військового часу", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

"Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав вибух у Луганську спецоперацією російських спецслужб із зачистки свідків.

Зазначимо, що Моніторингова місія ОБСЄ не виявила на місці вибуху машини начальника "Народної міліції ЛНР" Олега Анащенка решток тіла чи слідів крові.

Раніше iPress.ua повідомляв, про смерть колишнього ватажка терористичної організації "ЛНР" Валерія Болотова. 
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08 02 2017 09:10
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