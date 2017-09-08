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У довідку переселенця не потрібно буде ставити штамп про реєстрацію місця перебування

Кабмін уніс відповідні зміни в правила реєстрації місця проживання
Кабінет міністрів України скасував необхідність ставити штамп про реєстрацію місця перебування в довідку про становлення на облік внутрішньо переміщеної особи.
У довідку переселенця не потрібно буде ставити штамп про реєстрацію місця перебування Фото: АFР

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

Кабмін уніс відповідні зміни в правила реєстрації місця проживання у відповідності до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Кабмін виключив довідку переселенця з переліку документів, в які необхідно проставляти штамп про реєстрацію місця перебування.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики нарахувало понад 1,5 млн переселенців з окупованих регіонів Донбасу та Криму.

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09 08 2017 20:17
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