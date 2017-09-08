CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів України скасував необхідність ставити штамп про реєстрацію місця перебування в довідку про становлення на облік внутрішньо переміщеної особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У довідку переселенця не потрібно буде ставити штамп про реєстрацію місця перебування
Кабмін уніс відповідні зміни в правила реєстрації місця проживання
Фото: АFР
Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду, передає "Інтерфакс-Україна".
Кабмін уніс відповідні зміни в правила реєстрації місця проживання у відповідності до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
Кабмін виключив довідку переселенця з переліку документів, в які необхідно проставляти штамп про реєстрацію місця перебування.
Нагадаємо, що Мінсоцполітики нарахувало понад 1,5 млн переселенців з окупованих регіонів Донбасу та Криму.
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09 08 2017 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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