У довідку переселенця не потрібно буде ставити штамп про реєстрацію місця перебування

Кабінет міністрів України скасував необхідність ставити штамп про реєстрацію місця перебування в довідку про становлення на облік внутрішньо переміщеної особи.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

Кабмін уніс відповідні зміни в правила реєстрації місця проживання у відповідності до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Кабмін виключив довідку переселенця з переліку документів, в які необхідно проставляти штамп про реєстрацію місця перебування.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики нарахувало понад 1,5 млн переселенців з окупованих регіонів Донбасу та Криму.