У Dragon Capital розповіли, що шукала СБУ

Обшуки Служби безпеки України (СБУ) в офісі ТОВ "Драгон Капітал" стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.

"Сьогодні співробітниками СБУ проводився обшук в офісі "Драгон капітал" на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва у кримінальному провадженні щодо незаконного придбання або збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконного їх використання", - повідомляє Dragon Capital на сторінці у Facebook.

"Як з’ясувалось, програмне забезпечення, що офіційно придбане "Драгон капітал" у 2015 році в української компанії "Стахановець ПРО" (правовласник ПО) та планувалось до використання як система контролю робочого часу працівників, було у 2016 році визнано "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження", - заявили у прес-службі.

Як наголошується, "співробітники СБУ мали намір вилучити всю комп’ютерну техніку компанії, що практично призвело б до зупинення діяльності компанії, в першу чергу як торговця цінними паперами та депозитарної установи".

"Завдяки реагуванню з боку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, інших публічних діячів та засобів масової інформації в подальшому обшук пройшов без порушень та силового тиску з боку співробітників СБУ і компанія працює в звичайному режимі", - наголосили у компанії.