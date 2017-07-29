У другому кварталі 2017 року на Службу безпеки скаржилися лише вісім разів, – СБУ

Як заявили у Службі безпеки України 29 липня, у другому кварталі 2017 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло лише 8 скарг на дії СБУ.

Згідно з повідомленням СБУ, інформація про суттєве збільшення кількості скарг на дії СБУ у поточному році є викривленою, а її поширення є "спробою дискредитації СБУ шляхом формування у суспільстві хибного уявлення щодо неіснуючого тиску СБУ на представників бізнесу".

У СБУ підкреслили, що у повідомленнях "акцентують увагу аудиторії на відсотковому зростанні таких звернень у II кварталі поточного року, проте замовчують, що кількість скарг на СБУ за цей період склала усього 8 (за січень-березень поточного року – 5)".

Також в СБУ послалися на звіт Ради бізнес-омбудсмена в Україні про діяльність Ради у 2 кварталі поточного року.

"Кожний подібний випадок перебуває на контролі керівництва СБУ, а між Службою та Радою бізнес-омбудсмена в Україні налагоджена ефективна взаємодія. Є показовим, що кількість випадків оскарження підприємцями дій представників СБ є найменшою серед всіх правоохоронних, державних та місцевих органів влади, а за окремими структурами – у десятки разів", – підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив, що кількість скарг на Службу безпеки України збільшилася на 60% у другому кварталі 2017. За його даними, найчастіше бізнес скаржився на Державну фіскальну службу та прокуратуру.