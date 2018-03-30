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У другому обміні полонених розглядають цифри "104 на 37", - Медведчук

З тих, кого шукає українська сторона на непідконтрольній території, достовірно встановлені 37 людей
У питанні другого масштабного обміну полонених на Донбасі розглядається формула 104-109 утримуваних на території України в обмін на 37 українців, які перебувають у заручниках бойовиків.
У другому обміні полонених розглядають цифри "104 на 37", - Медведчук Віктор Медведчук. Фото: Дмитро Ніконоров / Корреспондент

Про це в інтерв’ю ВВС розповів лідер проросійського громадського руху "Український вибір", уповноважений в питаннях обміну полонених на Донбасі Віктор Медведчук.

"На сьогодні з тих осіб, яких шукають самоназвані республіки на території України, встановлені десь 104-109 людей. З тих, кого шукає українська сторона на непідконтрольній території, достовірно встановлені 37 людей. Це цифри, які є предметом переговорного процесу", — сказав Медведчук.

За його словами, ватажки бойовиків вважають, що у другому масштабному обміні треба застосувати формулу "всіх на всіх".

"Якщо повернутися до тих цифр 104-109 та 37 — виходить, зо такий обмін може відбутися навіть сьогодні", — додав Медведчук.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що дата наступного обміну полоненими на Донбасі не погоджена.

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