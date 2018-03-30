У другому обміні полонених розглядають цифри "104 на 37", - Медведчук
Про це в інтерв’ю ВВС розповів лідер проросійського громадського руху "Український вибір", уповноважений в питаннях обміну полонених на Донбасі Віктор Медведчук.
"На сьогодні з тих осіб, яких шукають самоназвані республіки на території України, встановлені десь 104-109 людей. З тих, кого шукає українська сторона на непідконтрольній території, достовірно встановлені 37 людей. Це цифри, які є предметом переговорного процесу", — сказав Медведчук.
За його словами, ватажки бойовиків вважають, що у другому масштабному обміні треба застосувати формулу "всіх на всіх".
"Якщо повернутися до тих цифр 104-109 та 37 — виходить, зо такий обмін може відбутися навіть сьогодні", — додав Медведчук.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що дата наступного обміну полоненими на Донбасі не погоджена.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки