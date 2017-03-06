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У ДСНС повідомили про перехід на посилений режим несення служби

Віряни відзначають День Святої Трійці
Очільник ДСНС Микола Чечоткін заявив, що підрозділи ДСНС з 3 по 6 червня будуть переведені на посилений режим несення служби.
У ДСНС повідомили про перехід на посилений режим несення служби Микола Чечоткін Фото: rbc.ua

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Цими вихідними віряни відзначають День Святої Трійці. Саме тому підрозділи ДСНС, починаючи з 3 і по 6 червня будуть переведені на посилений режим несення служби. Я звертаю увагу керівників територіальних підрозділів на підвищену оперативну готовність до реагування на надзвичайні ситуації, цілодобовий моніторинг обстановки", – зазначив Микола Чечоткін.

За словами очільника ДСНС, важливим напрямком роботи на цей період є організація та проведення заходів з попередження виникнення пожеж та інших надзвичайних подій у культових спорудах, на об'єктах з масовим перебуванням людей, на водоймах, у лісопаркових зонах та природних екосистемах.

Нагадаємо, в місті Дружківка Донецької області загорівся трамвай, в якому перебували 11 осіб.

У Києві вночі сталася пожежа на автомобільній стоянці на вулиці Данькевича, в результаті якої декілька машин згоріли і отримали пошкодження.

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03 06 2017 19:00
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