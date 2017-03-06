У ДСНС повідомили про перехід на посилений режим несення служби
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Цими вихідними віряни відзначають День Святої Трійці. Саме тому підрозділи ДСНС, починаючи з 3 і по 6 червня будуть переведені на посилений режим несення служби. Я звертаю увагу керівників територіальних підрозділів на підвищену оперативну готовність до реагування на надзвичайні ситуації, цілодобовий моніторинг обстановки", – зазначив Микола Чечоткін.
За словами очільника ДСНС, важливим напрямком роботи на цей період є організація та проведення заходів з попередження виникнення пожеж та інших надзвичайних подій у культових спорудах, на об'єктах з масовим перебуванням людей, на водоймах, у лісопаркових зонах та природних екосистемах.
Нагадаємо, в місті Дружківка Донецької області загорівся трамвай, в якому перебували 11 осіб.
У Києві вночі сталася пожежа на автомобільній стоянці на вулиці Данькевича, в результаті якої декілька машин згоріли і отримали пошкодження.
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