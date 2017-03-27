У ДСНС повідомили про повернення в Балаклію всіх евакуйованих жителів
Про це повідомляє прес-служба ДержНС станом на 20:00 понеділка.
"З тимчасових евакуаційних пунктів у Балаклію переміщені всі евакуйовані", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що територія Балаклеї і прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищена від вибухонебезпечних предметів. У Балаклії на 50% відновлено газопостачання.
Місцеві органи влади організували одноразове гаряче харчування для жителів найбільш постраждалих районів Балаклії, здійснюється роздача продуктових наборів у 2 стаціонарних та 1 мобільному пунктах видачі гуманітарної допомоги.
Триває робота з відновлення газопостачання Балаклії і району.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
На цей момент у Балаклії завершили розмінування. 25 березня представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.
Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.
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