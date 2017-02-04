У ДТП на Донеччині за участю військового постраждали цивільні
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Сьогодні, 2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних cил України. Постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставлено до міської лікарні", – йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що обставини ДТП з’ясовуються. На місці події працюють представники військової комендатури та Національної поліції.
Нагадаємо, в Івано-Франківську 31 березня вдень жінка за кермом BMW X5 збила трьох людей і втекла з місця ДТП.
У Львівській області рейсовий автобус сполученням Мінськ - Буковель зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes. У результаті двоє людей загинули і 12 госпіталізовані.
У неділю, 2 квітня, на південному заході Швеції сталася серйозна ДТП за участю автобуса зі школярами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків