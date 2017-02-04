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У ДТП на Донеччині за участю військового постраждали цивільні

Загиблих немає
У Костянтинівці Донецької області сталася дорожньо-транспортна подія за участю військовослужбовця Збройних cил України.
У ДТП на Донеччині за участю військового постраждали цивільні Фото: tsn.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, 2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних cил України. Постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставлено до міської лікарні", – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що обставини ДТП з’ясовуються. На місці події працюють представники військової комендатури та Національної поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 31 березня вдень жінка за кермом BMW X5 збила трьох людей і втекла з місця ДТП.

У Львівській області рейсовий автобус сполученням Мінськ - Буковель зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes. У результаті двоє людей загинули і 12 госпіталізовані.

У неділю, 2 квітня, на південному заході Швеції сталася серйозна ДТП за участю автобуса зі школярами.

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02 04 2017 23:59
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