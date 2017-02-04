У ДТП на Донеччині за участю військового постраждали цивільні

У Костянтинівці Донецької області сталася дорожньо-транспортна подія за участю військовослужбовця Збройних cил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, 2 квітня, у місті Костянтинівка Донецької області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних cил України. Постраждалих внаслідок ДТП цивільних осіб, водія та пасажира мотоцикла, доставлено до міської лікарні", – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що обставини ДТП з’ясовуються. На місці події працюють представники військової комендатури та Національної поліції.

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