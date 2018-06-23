У ДТП на Львівщині одна людина загинула, восьмеро травмовані

За попередніми даними, водій легковика заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом, в якому їхали іноземці

Одна людина загинула і восьмеро отримали травми в ДТП на автодорозі Ковель-Жовква у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася приблизно опівдні сьогодні, 23 червня, поблизу міста Великі Мости.

Водій легкового автомобіля "Шкода" виїхав на смугу зустрічного руху. Два легкові автомобілі – "Тойота" і "Міцубіші" – вчасно помітили автомобіль і з'їхали в кювет. Ніхто в цих автомобілях не постраждав.

"Шкода" врізалася в мікроавтобус "Фольксваген", де, окрім водія, перебували дев'ятеро іноземців.

Одна з пасажирок унаслідок зіткнення загинула на місці аварії, інші пасажири отримали травми, госпіталізовано сімох із них. Також потрапив до лікарні водій "Шкоди", а водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.

За попередніми даними, водій "Шкоди" заснув за кермом.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів. Внаслідок ДТП загинула 29-річна жінка, ще двоє підлітків потрапили до лікарні.