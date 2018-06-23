У ДТП на Львівщині одна людина загинула, восьмеро травмовані
За даними поліції, аварія сталася приблизно опівдні сьогодні, 23 червня, поблизу міста Великі Мости.
Водій легкового автомобіля "Шкода" виїхав на смугу зустрічного руху. Два легкові автомобілі – "Тойота" і "Міцубіші" – вчасно помітили автомобіль і з'їхали в кювет. Ніхто в цих автомобілях не постраждав.
"Шкода" врізалася в мікроавтобус "Фольксваген", де, окрім водія, перебували дев'ятеро іноземців.
Одна з пасажирок унаслідок зіткнення загинула на місці аварії, інші пасажири отримали травми, госпіталізовано сімох із них. Також потрапив до лікарні водій "Шкоди", а водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.
За попередніми даними, водій "Шкоди" заснув за кермом.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів. Внаслідок ДТП загинула 29-річна жінка, ще двоє підлітків потрапили до лікарні.
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