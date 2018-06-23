Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У ДТП на Львівщині одна людина загинула, восьмеро травмовані

За попередніми даними, водій легковика заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом, в якому їхали іноземці
Одна людина загинула і восьмеро отримали травми в ДТП на автодорозі Ковель-Жовква у Львівській області.
У ДТП на Львівщині одна людина загинула, восьмеро травмовані Фото: google.com

За даними поліції, аварія сталася приблизно опівдні сьогодні, 23 червня, поблизу міста Великі Мости.

Водій легкового автомобіля "Шкода" виїхав на смугу зустрічного руху. Два легкові автомобілі – "Тойота" і "Міцубіші" – вчасно помітили автомобіль і з'їхали в кювет. Ніхто в цих автомобілях не постраждав.

"Шкода" врізалася в мікроавтобус "Фольксваген", де, окрім водія, перебували дев'ятеро іноземців.

Одна з пасажирок унаслідок зіткнення загинула на місці аварії, інші пасажири отримали травми, госпіталізовано сімох із них. Також потрапив до лікарні водій "Шкоди", а водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.

За попередніми даними, водій "Шкоди" заснув за кермом.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів. Внаслідок ДТП загинула 29-річна жінка, ще двоє підлітків потрапили до лікарні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2018 19:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.