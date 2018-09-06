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У ДТП у Запоріжжі загинуло подружжя, їх трьох дітей госпіталізовано

Поліція з'ясовує обставини ДТП
Сьогодні, 9 червня, в Запоріжжі на Набережній магістралі сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинула сімейна пара, троє дітей госпіталізовано.
У ДТП у Запоріжжі загинуло подружжя, їх трьох дітей госпіталізовано Фото: 061.ua

Зіткнення сталося біля "розриву" розділювальної смуги для розвороту. Водій ВАЗ 2108 не помітив "Пежо", яке збиралося розгортатися. У ДТП також постраждала "копійка", яка розгорталася перед іномаркою, повідомляє місцевий сайт 061.

Як повідомили в поліції, в результаті зіткнення "вісімки" з легковою іномаркою загинули двоє людей – чоловік і дружина. Також постраждали троє їх дітей, їх доставили в лікарню.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Детальні обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, що за останні декілька днів в Україні сталася ціла низка резонансних аварій. 31 травня в Києві поліцейський автомобіль збив на нерегульованому переході підлітка на велосипеді. 2 червня у Запоріжжі громадянин Вірменії на автомобілі з єврономерами вилетів на тротуар і збив насмерть маму з дитиною. 3 червня в Одесі пенсіонерка збила на пішохідному переході молоду жінку з племінницею. Обидві померли.

 

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09 06 2018 14:57
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