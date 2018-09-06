У ДТП у Запоріжжі загинуло подружжя, їх трьох дітей госпіталізовано

Сьогодні, 9 червня, в Запоріжжі на Набережній магістралі сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинула сімейна пара, троє дітей госпіталізовано.

Зіткнення сталося біля "розриву" розділювальної смуги для розвороту. Водій ВАЗ 2108 не помітив "Пежо", яке збиралося розгортатися. У ДТП також постраждала "копійка", яка розгорталася перед іномаркою, повідомляє місцевий сайт 061.

Як повідомили в поліції, в результаті зіткнення "вісімки" з легковою іномаркою загинули двоє людей – чоловік і дружина. Також постраждали троє їх дітей, їх доставили в лікарню.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Детальні обставини ДТП з'ясовуються.