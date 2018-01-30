У Дубаї тисячі будинків забезпечать електроенергією за рахунок переробки відходів

Тисячі будинків в Дубаї отримають електроенергію завдяки переробці побутових відходів.

У мегаполісі 120 тисяч будинків будуть забезпечуватися електроенергією, що виробляється в процесі переробки відходів. Це стане можливим завдяки найбільшому в світі заводу, який запускає муніципалітет Дубаю, - повідомляє Gulf News.

Новий проект Waste to Energy коштуватиме 2,5 млрд дирхамів ($680 млн). У рамках проекту перероблятимуть 1,82 млн тонн твердих відходів щорічно з загальною потужністю електроенергії в 171 МВт. Цього вистачить, щоб забезпечити роботу 2 тисяч хмарочосів.

У Дубаї щодня виробляються 8 тисяч тонн побутових відходів. WTE допоможе перетворити більшу їх частину — 5 тисяч тонн — в чисту енергію.

"Ми прагнемо, щоб до 2025 року всі смітники зникли, і всі відходи перероблялися б і приносили користь", — сказав генеральний директор муніципалітету мегаполісу.

Будівництво заводу з переробки відходів планують почати цього року, а відкриття заплановане на 2020 рік.

Нагадаємо, жителі країн Європейського союзу в 2016 році виробили в середньому 480 кг побутових відходів на людину.

