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У Дубліні поліція знешкодила автомобіль з вибухівкою

Двох осіб затримано
Ірландська поліція знешкодила вибухівку, знайдену в автомобілі, в ході спецоперації в Дубліні.
У Дубліні поліція знешкодила автомобіль з вибухівкою Фото: reuters.com

Саморобний вибуховий пристрій було виявлено в автомобілі, коли поліція зупинила його на одній з вулиць Дубліна ввечері 2 червня, повідомляє Irish Times.

Поліція викликала на місце вибухотехніків, попередивши жителів довколишніх будинків про ймовірність вибуху.

В результаті були затримані і допитані двоє підозрюваних.

Затримання були проведені в рамках справи республіканців-дисидентів (збірна назва для тих, хто не підтримує нинішню форму врегулювання конфлікту в Північній Ірландії).

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері.

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03 06 2017 15:17
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