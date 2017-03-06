CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІрландська поліція знешкодила вибухівку, знайдену в автомобілі, в ході спецоперації в Дубліні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дубліні поліція знешкодила автомобіль з вибухівкою
Двох осіб затримано
Фото: reuters.com
Саморобний вибуховий пристрій було виявлено в автомобілі, коли поліція зупинила його на одній з вулиць Дубліна ввечері 2 червня, повідомляє Irish Times.
Поліція викликала на місце вибухотехніків, попередивши жителів довколишніх будинків про ймовірність вибуху.
В результаті були затримані і допитані двоє підозрюваних.
Затримання були проведені в рамках справи республіканців-дисидентів (збірна назва для тих, хто не підтримує нинішню форму врегулювання конфлікту в Північній Ірландії).
Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері.
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03 06 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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