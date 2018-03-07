У Дубліні ввели обмеження на використання води через посуху
У Дубліні на місяць ввели заборони на полив за допомогою садових шлангів, і місцева влада говорить, що, швидше за все, вона буде поширена і на інші райони. Подібна заборона вже існує в Північній Ірландії, повідомляє The Irish Times.
У деяких частинах країни вже 15 днів не було опадів. У червні температура досягала 32 градусів за Цельсієм, що було рекордним показником температури в Ірландії.
Ірландська влада попередила, що якщо восени не буде значних опадів, в цьому році буде "сценарій кошмару".
Рівні споживання води в більшій частині Дубліна досягли максимуму минулого тижня до рекордних 615 млн літрів в день.
Після введення заборони на полив споживання знизилося до 575 мільйонів літрів в день, але рівень все одно залишається значно вище очікуваного споживання близько 565 мільйонів літрів на день.
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