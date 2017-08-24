У Дублінському аеропорту забули надгробок з написом "Ми тебе ніколи не забудемо"

Співробітники Дублінського аеропорту розповіли про найбільш незвичайні речі, які коли-небудь забували пасажири

Співробітники аеропорту в Дубліні (Ірландія) розповіли, що один з пасажирів забув в терміналі надгробок з епітафією "Ми завжди пам'ятатимемо тебе і ніколи не забудемо".

Про це повідомляє Herald.ie.

За словами прес-секретаря аеропорту Одрі О'Хаган, власник надгробного каменю так і не з'явився.

Надгробок потрапив до переліку найбільш незвичайних речей, забутих пасажирами. У ньому також виявилися сидіння для унітазу, скляне око, людський прах, зв'язка чавунних ключів від підземелля і манекени.

О'Хаган також розповіла кілька історій про пасажирів, які мали намір полетіти з Дубліна з предметами, які не можна здати в багаж. Один з пасажирів спробував провезти в ручній поклажі кухонну раковину, інший хотів здати в багаж величезний валун, який він забрав з пляжу в якості сувеніра з Ірландії, а третій сховав у кишені живу черепаху.

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