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У двір Ради пригнали бронетехніку, - ФОТО

Депутати планують ознайомитися з продукцією "Укроборонпрому"
У двір Верховної Ради заїхала бронетехніка.
У двір Ради пригнали бронетехніку, - ФОТО Фото: Андрій Ніцой / Facebook

"Це виставка для учасників урочистого засідання, яке присвячене 20 –річчю підписання Хартії особливе партнерство Україна-НАТО. Засідання почнеться о 3-й годині в понеділок, вони побачать військову техніку, яку представляє Укроборонпром. Це наша вітчизняна техніка", – повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк "Українській правді".


Фото: Андрій Ніцой / Facebook


Фото: Андрій Ніцой / Facebook

3 липня о 17 годині відбудеться спільна прес-конференція голови Верховної Ради України Андрія Парубія та голови Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підготував до передачі чергову партію основних бойових танків Т-80 для високомобільних десантних військ.

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03 07 2017 12:15
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