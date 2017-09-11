CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Печерському районі Києва стався прорив труби, через що вулицю заливає гарячою водою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У двох районах Києва стався прорив труби, по вулицях тече гаряча вода, - ФОТО
Інцидент стався в Печерському та Святошинському районах
Фото: vesti-ukr.com
Інцидент стався в четвер, 9 листопада, на вулиці Еспланадній біля торгового центру "Гулівер", - повідомляє видання "Вести".
Фото: Вести
Фото: Вести
Крім цього, аварія на теплотрасі сталася і в Святошинському районі. Як повідомлє dtp.kiev.ua у Facebook, це сталося на вулиці Петра Курінного.
Нагадаємо, у травні прорив труби з гарячою водою сильно пошкодив будинок та кілька автомобілів.
У серпні в Києві стався масштабний прорив труби: фонтан гарячої води досягав четвертого поверху.
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09 11 2017 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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