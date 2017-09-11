У двох районах Києва стався прорив труби, по вулицях тече гаряча вода, - ФОТО Інцидент стався в Печерському та Святошинському районах

У Печерському районі Києва стався прорив труби, через що вулицю заливає гарячою водою.

Фото: vesti-ukr.com

Інцидент стався в четвер, 9 листопада, на вулиці Еспланадній біля торгового центру "Гулівер", - повідомляє видання "Вести". Фото: Вести Фото: Вести Крім цього, аварія на теплотрасі сталася і в Святошинському районі. Як повідомлє dtp.kiev.ua у Facebook, це сталося на вулиці Петра Курінного. Нагадаємо, у травні прорив труби з гарячою водою сильно пошкодив будинок та кілька автомобілів. У серпні в Києві стався масштабний прорив труби: фонтан гарячої води досягав четвертого поверху.

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