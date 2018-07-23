У двоповерховому житловому будинку в Житомирі обвалилася стеля

У Житомирі в багатоквартирному житловому будинку обвалилася стеля.

Близько 16:00 22 липня в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі, повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як з'ясувалося, стеля впала в одній з кімнат на другому поверсі колишнього гуртожитку. Господиня кімнати саме перебувала всередині, але, на щастя, встигла вибігти в коридор.



Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua