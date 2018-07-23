У двоповерховому житловому будинку в Житомирі обвалилася стеля
Близько 16:00 22 липня в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі, повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як з'ясувалося, стеля впала в одній з кімнат на другому поверсі колишнього гуртожитку. Господиня кімнати саме перебувала всередині, але, на щастя, встигла вибігти в коридор.
Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua
Рятувальники евакуювали мешканців будинку з інших 24 кімнат. Загиблих і постраждалих немає.
Зазначають, що трьох жителів зруйнованої квартири тимчасово поселили в готелі.
"На ранок 23 липня заплановано комісійний огляд будівлі для подальшого вирішення проблеми", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули через обвалення плити в недобудованому будинку.
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