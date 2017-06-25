У "Динамо" заявляють, що НБУ тероризує клуб

Динамівці вважають, що дії НБУ становлять небезпеку і для інших клієнтів українських банків

Київське "Динамо" наполягає, що НБУ розповсюджує неправдиву інформацію стосовно клубу, навмисно маніпулюючи громадською думкою.

НБУ навмисно розповсюджує неправдиву інформацію, говорячи про пов'язаність клубу з "ПриватБанком". У клубі вважають, що Нацбанк безпідставно втручається в господарську діяльність клубу, інформує прес-служба "Динамо".

"Динамо" наголошує, що доводи, на які спирається НБУ щодо пов'язаності клубу з "ПриватБанком", були спростовані судом.

Клуб висловив тривогу, що Національний банк України і в подальшому може здійснювати тиск на клуб через банківську систему. Такі безпрецедентні, на думку киян, незаконні дії Національного банку України становлять небезпеку і для інших клієнтів українських банків.

"Динамо" наголошує, що клуб завжди добросовісно виконував свої зобов’язання перед ПАТ КБ "ПриватБанк". Тіло кредиту та проценти погашались вчасно та в повному обсязі, чітко дотримуючись умов кредитних договорів та чинного законодавства.

Позиція НБУ стосовно клубу негативно впливає на морально-психологічний стан його працівників, тероризує людей та створює в колективі атмосферу тривоги і невпевненості у завтрашньому дні.

Нагадаємо, що ФК "Динамо" втратив доступ до кредитних траншів у "ПриватБанку", які були основним джерелом його фінансування.

Окрім того, стало відомо, що київське "Динамо" по кредитній лінії в "Приватбанку", яка відкрита в 2009 році, позичило 16 мільйонів доларів.