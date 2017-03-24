У дискредитацію НАБУ вкладають великі кошти, - Ситник
Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі телеканалу ATR.
"У дискредитацію НАБУ вкладають дуже великі кошти", - заявив він.
Ситник також додав, що НАБУ "не боїться ніяких перевірок та аудиторів".
Нагадаємо, що громадські організації рекомендують Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.
Раніше, Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.
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