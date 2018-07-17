У дитячому таборі на Донеччині отруїлися 60 дітей

У Донецькій області в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Яструбок" отруїлися 60 дітей. За даним фактом розпочато розслідування.

Інцидент стався в с. Соснове Лиманського району в понеділок, 16 липня.

"Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. На теперішній час шпиталізовано 33 дитини до медичних закладів м. Слов’янська, Краматорська та Лиману з симптомами гострого кишкового отруєння. Прийнято рішення про госпіталізацію всіх дітей, які відчули недомагання. Вік госпіталізованих від 9 до 16 років", - повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Фото: Андрій Лисенко / Facebook

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.

Всього в таборі на оздоровленні перебуває 134 дитини. Наразі вживаються заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних до відповідальності. Також відібрані зразки їжі, якою годували дітей.