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У дитячому таборі на Донеччині отруїлися 60 дітей

Після вечері діти відчули нездужання, підвищення температури і нудоту
У Донецькій області в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Яструбок" отруїлися 60 дітей. За даним фактом розпочато розслідування.
У дитячому таборі на Донеччині отруїлися 60 дітей Фото: з вільних джерел

Інцидент стався в с. Соснове Лиманського району в понеділок, 16 липня. 

"Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. На теперішній час шпиталізовано 33 дитини до медичних закладів м. Слов’янська, Краматорська та Лиману з симптомами гострого кишкового отруєння. Прийнято рішення про госпіталізацію всіх дітей, які відчули недомагання. Вік госпіталізованих від 9 до 16 років",повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Фото: Андрій Лисенко / Facebook

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.

Всього в таборі на оздоровленні перебуває 134 дитини. Наразі вживаються заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних до відповідальності. Також відібрані зразки їжі, якою годували дітей.

Нагадаємо, що у приватному таборі ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" на Київщині підозра на отруєння 12 дітей, одна дівчинка в комі.

 

 

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17 07 2018 16:30
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