У дитячому таборі на Донеччині отруїлися 60 дітей
Інцидент стався в с. Соснове Лиманського району в понеділок, 16 липня.
"Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. На теперішній час шпиталізовано 33 дитини до медичних закладів м. Слов’янська, Краматорська та Лиману з симптомами гострого кишкового отруєння. Прийнято рішення про госпіталізацію всіх дітей, які відчули недомагання. Вік госпіталізованих від 9 до 16 років", - повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
Фото: Андрій Лисенко / Facebook
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.
Всього в таборі на оздоровленні перебуває 134 дитини. Наразі вживаються заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних до відповідальності. Також відібрані зразки їжі, якою годували дітей.
Нагадаємо, що у приватному таборі ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" на Київщині підозра на отруєння 12 дітей, одна дівчинка в комі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"