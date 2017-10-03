У Дюссельдорфі чоловік із сокирою напав на людей, є постраждалі

На вокзалі в німецькому місті Дюссельдорфі увечері четверга невідомий із сокирою напав на людей.

Чоловік із сокирою напав на людей на вокзалі у німецькому місті Дюссельдорф. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що внаслідок нападу 5 людей дістали поранень. Однак правоохоронці та медики наразі не повідомляють, наскільки їхні поранення серйозні.

Пізніше поліція затримала нападника.

За інформацією видання, затриманий намагався втекти від поліції і зістрибнув з мостового переходу, під яким його схопили правоохоронці. Речник поліції заявив, що підозрюваний, спійманий під переходом, дістав поранення і нині перебуває в медичному стаціонарі.

Інформація щодо мотивів нападу відсутня.

Нагадаємо, на південному заході Німеччини у Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей зазнали травм.