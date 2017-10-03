У Дюссельдорфі чоловік із сокирою напав на людей, є постраждалі
Чоловік із сокирою напав на людей на вокзалі у німецькому місті Дюссельдорф. Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що внаслідок нападу 5 людей дістали поранень. Однак правоохоронці та медики наразі не повідомляють, наскільки їхні поранення серйозні.
Пізніше поліція затримала нападника.
За інформацією видання, затриманий намагався втекти від поліції і зістрибнув з мостового переходу, під яким його схопили правоохоронці. Речник поліції заявив, що підозрюваний, спійманий під переходом, дістав поранення і нині перебуває в медичному стаціонарі.
Інформація щодо мотивів нападу відсутня.
Нагадаємо, на південному заході Німеччини у Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей зазнали травм.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків