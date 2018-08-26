CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ торговому центрі міста Джексонвіль, штат Флорида, де транслювали турнір з комп'ютерної гри Madden NFL 19, невідомий відкрили стрілянину. Поліція повідомляє про кількох загиблих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Флориді невідомий відкрив стрілянину по відвідувачах торгового центру
Нападника застрелили
Фото: gettyimages.com
Нападника застрелили. В поліції не виключають, що в нього були спільники.
Правоохоронці підтвердили, що є загиблі, а також велика кількість постраждалих.
Місцеві ЗМІ повідомляють про 4 загиблих та 11 поранених.
Нагадаємо, в Рівному таксист відкрив стрілянину по пасажирах.
У північній частині штату Каліфорнія, США, невідомі влаштували стрілянину біля школи.
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26 08 2018 22:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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