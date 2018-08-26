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У Флориді невідомий відкрив стрілянину по відвідувачах торгового центру

Нападника застрелили
У торговому центрі міста Джексонвіль, штат Флорида, де транслювали турнір з комп'ютерної гри Madden NFL 19, невідомий відкрили стрілянину. Поліція повідомляє про кількох загиблих.
У Флориді невідомий відкрив стрілянину по відвідувачах торгового центру Фото: gettyimages.com

Нападника застрелили. В поліції не виключають, що в нього були спільники.

Правоохоронці підтвердили, що є загиблі, а також велика кількість постраждалих.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 4 загиблих та 11 поранених.

Нагадаємо, в Рівному таксист відкрив стрілянину по пасажирах.

У північній частині штату Каліфорнія, США, невідомі влаштували стрілянину біля школи.

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26 08 2018 22:28
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