У Флориді невідомий відкрив стрілянину по відвідувачах торгового центру

У торговому центрі міста Джексонвіль, штат Флорида, де транслювали турнір з комп'ютерної гри Madden NFL 19, невідомий відкрили стрілянину. Поліція повідомляє про кількох загиблих.

Нападника застрелили. В поліції не виключають, що в нього були спільники.

Правоохоронці підтвердили, що є загиблі, а також велика кількість постраждалих.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 4 загиблих та 11 поранених.

Нагадаємо, в Рівному таксист відкрив стрілянину по пасажирах.

У північній частині штату Каліфорнія, США, невідомі влаштували стрілянину біля школи.