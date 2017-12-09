У екс-чиновника МВС часів Януковича вилучили $200 тис і 3 кг золота
"За результатами обшуків за місцем проживання одного з колишніх керівників МВС при Януковичі виявлено та вилучено грошові кошти в сумі понад 200 тис. доларів США, 3 кг золота, дорогоцінні вироби, картини та ікони, документи і чорнові записи, що стосуються службової діяльності, а саме проведення силових операцій правоохоронних органів з протидії протестним акціям, зброю і боєприпаси", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
За даними "Українських новин", йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка. Він з березня 2014 року перебуває в розшуку.
Обшуки проводили в рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишніх високопоставлених посадових осіб та їхніх співучасників, які зареєстрували (перереєстрували) на підставних осіб низку підприємств з метою прикриття незаконної діяльності з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і використовували їх для проведення незаконних операцій з експорту товарів без відображення в податковій звітності операцій з її придбання і сплати відповідних податків. Мова про експорт зерна.
Нагадаємо, у 2014 році губернатор Закарпаття Геннадій Москаль розповів, що безпосереднє керівництво підрозділами "Беркут" 1 грудня на вулиці Банковій здійснював особисто заступник міністра МВС Віктор Ратушняк. Саме він віддав наказ на розгін мирних демонстрантів.
Москаль вимагає від Генпрокурора Віктора Пшонки відкрити за даним фактом відкрити кримінальне провадження, відсторонити Ратушняка від виконання службових обов’язків, встановити всі підрозділи “Беркут”, що брали участь у катуванні мітингувальників, і притягнути їх до кримінальної відповідальності.
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