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У екс-мера Слов'янська Штепи зламався електронний браслет

Браслет одразу відправили на ремонт до Харкова, а Нелю Штепу взяли під варту
Екс-мер Слов'янська Донецької області Неля Штепа повідомила про несправність електронного браслета стеження.
У екс-мера Слов Фото:6262.com.ua

У коментарі ТСН, вона розповіла, що браслет зламався 24 вересня ввечері – через три дні після того, як його на неї наділи.

Браслет одразу відправили на ремонт до Харкова, а Нелю Штепу взяли під варту. Проте її довго не утримували в СІЗО. Підозрювану у сепаратизмі відпустили додому через стан здоров'я - під час обстеження в неї виявили гіпертонію та цукровий діабет.

Нагадаємо, 20 вересня екс-меру Слов'янська Нелі Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на Нелю Штепу.

Нагадаємо, напередодні Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.

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25 09 2017 23:49
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