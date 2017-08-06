У екс-податківця з Києва вилучили купюру в 50 млрд доларів Зімбабве

Також арештували валюту ОАЕ в сумі 560 дирхам

Правоохоронці вилучили 50 млрд доларів Зімбабве при затриманні екс-начальника податкової інспекції Шевченківського району Києва Віктора Башука.

Суд частково задовольнив клопотання військової прокуратури і наклав арешт на деяке майно колишнього чиновника, вилучене під час затримання 24 травня, повідомляють "Українські новини" із посиланням на ухвалу суду від 1 червня.

Зокрема, арештовані золоті кільце, хрестик і ланцюжок, 6 тисяч гривень, 102 долари США, купюра в 50 млрд доларів Зімбабве, валюта ОАЕ в сумі 560 дирхам, 3 євро, стартовий пакет мобільного оператора з SIM-картою, карта "Укргазбанку", фотографія, гаманець, ключ від індивідуального банківського сейфа й сумка.

Водночас суд відмовився заарештувати дисконтні картки ресторанів і магазинів та службове посвідчення.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.