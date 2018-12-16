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У Фастові 16 грудня оголосили днем жалоби: від вибуху в будинку загинули дві людини

Тіла двох людей дістали з-під завалів
У Фастові, що на Київщині, 16 грудня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху в п'ятиповерхівці.
У Фастові 16 грудня оголосили днем жалоби: від вибуху в будинку загинули дві людини Фото: соцмережі

Від вибуху загинули 22-річна Сніжана Дем'яненко та 33-річний Віталій Бабіченко, зазначили в міськраді.

У місті приспустять державний прапор на будинках місцевої влади та державних організацій.Також скасували усі розважально-концертні заходи й спортивні змагання.

Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

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16 12 2018 10:24
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