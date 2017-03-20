У ФБР підтвердили факт розслідування про втручання Росії у президентські вибори в США
Відповідну заяву Комі зробив, виступаючи в комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США, повідомляє ВВС.
Розслідування включає в себе будь-які потенційні контакти між членами передвиборчої кампанії Дональда Трампа і урядом Росії.
"Я був уповноважений Міністерством юстиції підтвердити, що ФБР як частина нашої контррозвідувальної місії, розслідує зусилля російського уряду щодо втручання у президентські вибори 2016 року", - сказав Комі.
Він наголосив, що розслідування "дуже складне" і він "не може назвати точні терміни, коли робота буде виконана".
Комі не назвав імен людей, проти яких ведеться розслідування, зазначивши тільки, що для декого воно "буде дуже неприємним".
Нагадаємо, що в січні розвідка США звинуватила Росію в причетності до кібератак.
Деякі союзники Північноатлантичного Альянсу повідомили про причетність Росії до здійснення кібератак на їх установи в Інтернеті.
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