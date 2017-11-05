ПОЛІТИКА НОВИНИВиконуючий обов’язки директора ФБР США Ендрю Маккейб заявив, що розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в 2016 році буде продовжено, незважаючи на звільнення директора бюро Джеймса Комі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ФБР пообіцяли не зупиняти розслідування щодо втручання Росії у вибори США
У ФБР запевнили, що звільнення директора не вплинуло на роботу бюро
Фото: rt.com
Як передає BBC Україна, Маккейб також пообіцяв у майбутньому повідомляти про будь-які політичні втручання у роботу ФБР.
Нагадаємо, 9 травня президент США Дональд Трамп відправив у відставку директора ФБР Джеймса Комі, який обіймав цю посаду з 2013 року. Дональд Трамп аргументував своє рішення тим, що Комі втратив довіру у Вашингтоні.
За даними ЗМІ, напередодні свого звільнення Джеймс Комі спробував домогтися додаткового фінансування розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США в 2016 році.
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11 05 2017 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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