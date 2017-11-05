У ФБР пообіцяли не зупиняти розслідування щодо втручання Росії у вибори США У ФБР запевнили, що звільнення директора не вплинуло на роботу бюро

Виконуючий обов’язки директора ФБР США Ендрю Маккейб заявив, що розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в 2016 році буде продовжено, незважаючи на звільнення директора бюро Джеймса Комі.

Фото: rt.com

Як передає BBC Україна, Маккейб також пообіцяв у майбутньому повідомляти про будь-які політичні втручання у роботу ФБР. Нагадаємо, 9 травня президент США Дональд Трамп відправив у відставку директора ФБР Джеймса Комі, який обіймав цю посаду з 2013 року. Дональд Трамп аргументував своє рішення тим, що Комі втратив довіру у Вашингтоні. За даними ЗМІ, напередодні свого звільнення Джеймс Комі спробував домогтися додаткового фінансування розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

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